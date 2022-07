Incidente sulla vecchia 429, scontro tra auto e scooter: gravissimo 52enne

Grave incidente nel tardo pomeriggio di ieri lungo la vecchia 429 in via Niccoli, tra Castelfiorentino ed Empoli. Un'auto e uno scooter si sono scontrati vicino al semaforo di Fontanella, entrambi i conducenti sono stati soccorsi con conseguenze più gravi per l'uomo in sella alla due ruote, un 52enne di San Miniato. La notizia è riportata oggi sul quotidiano La Nazione.

Sono passate le 18 quando i due mezzi si scontrano di lato in via Niccoli. Entrambe le persone coinvolte nell'incidente sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. L'uomo di 52 anni che guidava la Vespa è stato soccorso in codice rosso e adesso si troverebbe in condizioni critiche. La conducente dell'auto, una donna di 59 anni, è ricoverata nell'ospedale empolese in gravi condizioni.

In corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente, avvenuto poco prima del semaforo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per i rilievi.