Lega Giovani conosce lo sportello mobile antibullismo dell'Empolese

Alcuni ragazzi della Lega Giovani con il coordinatore provinciale Niccolò Muncibì, si sono recati insieme alla Prof.ssa Tiziana Bianconi (Segretario Sezione Lega Empoli) nei locali della Pubblica Assistenza per conoscere tramite Eleonora Gallerini (presidente della Pubbliche Assistenze Riunite) e Maya Albano (coordinatrice del Centro aiuto Donna Lilith) e altre operatrici, lo sportello itinerante per il contrasto al bullismo che trova ospitalità nel nuovo mezzo mobile del Centro Lilith nell’ambito del progetto “Liber@mente connessi”, realizzato con il contributo del dipartimento per le politiche della famiglia. L’ambulatorio farà tappa nei luoghi cruciali del territorio frequentati da giovani per offrire loro consulenze gratuite tenute dal personale qualificato del centro antiviolenza.

Si tratta di un progetto di alto livello dedicato alle famiglie, ai giovani e anche alle scuole con lo scopo di sensibilizzare, informare e formare le persone adulte che orbitano intorno ai giovani, ovvero famiglie e docenti, ma anche i ragazzi stessi, per poter riconoscere e prevenire i fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting o revenge porn e sviluppare corrispondenti comportamenti di contrasto. I punti di ascolto saranno ben riconosciuti e visibili alla popolazione, posizionati nei pressi dei supermercati, impianti sportivi e le principali piazze. I giovani coinvolti, sottolineando l’importanza dell’intervento che farà riflettere i ragazzi sulle proprie emozioni, si rendono disponibili a far conoscere l’ambulatorio itinerante a Firenze e nella provincia ma anche in altri luoghi della Regione Toscana.

Fonte: Lega Empolese Valdelsa