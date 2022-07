Luglio pontormese, torna la cena in piazza: modifiche alla viabilità

Tanti sono gli appuntamenti che sono tornati ad animare le frazioni e i borghi antichi della città. Come il ‘Luglio pontormese’ che si svolge a Pontorme e che, venerdì 22 luglio 2022, riporterà la tradizionale cena di quartiere in piazza Marchetti. Per questo sono necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità stradale.

NEL DETTAGLIO - Dalle 16 alle 23.30 di venerdì 22 luglio 2022, in via Pontorme, all’incrocio con piazza Marchetti, divieto di transito di tutti i veicoli con obbligo di proseguire a dritto; via Giro delle Mura Nord, all’incrocio con via del Pozzo, divieto di transito di tutti i veicoli con obbligo di proseguire a dritto e in piazza Marchetti, tutta, divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa