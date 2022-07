Al Consorzio di Bonifica offerte di lavoro per informatico e forestale

Opportunità di lavoro al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno: le figure professionali richieste sono un informatico e un forestale, entrambi da inquadrare in Area A – Parametro 135 del CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario con retribuzione lorda mensile pari a € 1.859,54 da corrispondere per 14 mensilità.

Le offerte sono per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato con orario di lavoro di 38 ore settimanali su 5 giorni/settimana con sede di lavoro presso la sede consortile di Firenze, Viale Toscana n. 21.

Oltre ai classici requisiti generali sono necessari anche alcuni requisiti specificiper ciascun profilo:

L’informatico dovrà avere o il diploma perito industriale indirizzo informatico o la laurea triennale in uno dei seguenti indirizzi: Fisica – Informatica – Ingegneria Informatica – Matematica o la Laurea Magistrale in uno dei seguenti indirizzi: Fisica – Informatica – Ingegneria Informatica – Matematica

Il forestale dovrà essere in possesso, come titolo di studio, o del diploma di laurea dell’ordinamento previgente D.M. 509/1999 in Scienze Forestali o Scienze Forestale e Ambientali o di uno dei sottoindicati Diplomi di Laurea Magistrale o Specialistica conseguito ai sensi del D.M. 509/1999 o del D.M. 270/2004: L.S. in classe 74/S – Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali / L.M. in classe LM-73 – Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; in più dovrà già avere l’abilitazione all’esercizio della professione di “Dottore Forestale” idonea per l’iscrizione alla Sezione A dell’Albo Professionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Per ciascuna candidatura le domande di partecipazione dovranno pervenire al Consorzio entro e non oltre il giorno 30.09.2022 tramite servizio postale raccomandato o via PEC

Maggiori informazioni, indicazioni e dettagli sono disponibili sul sito del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno www.cbmv.it, nell’avviso di selezione e relativi allegati disponibili qui per la Selezione Settore Informatico e qui per la Selezione Settore Forestale o in Amministrazione Trasparente.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno