Omicidio Raghi Cioni, condannati padre e figlio per la morte del trentenne

Condannati padre e figlio per il caso dell'omicidio stradale di Raghi Cioni, trentenne investito in bici il 15 dicembre 2016 nella strada che collega Ponte a Egola a La Serra. Lo riporta il quotidiano La Nazione.

Il tribunale di Pisa ieri si è espresso con una pena di 4 anni per Alessandro Piazzesi, 46enne imputato per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso dovuta alla fuga e simulazione di reato, mentre per il padre Mauro Piazzesi la condanna per simulazione di reato è di 2 anni. Il pm aveva chiesto 4 anni per il più giovane e un anno e 6 mesi per l'anziano.

Il giovane venne investito da un mezzo pesante, le indagini dei carabinieri individuarono il camion come quello dei Piazzesi, mentre i Ris confrontarono i resti sulla scena del crimine con quelli del mezzo pesante. Secondo l'accusa Piazzesi junior era alla guida, mentre padre e figlio denunciarono un furto del mezzo e la responsabilità di altri verso l'urto.