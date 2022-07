Piani tariffari ho. a meno di dieci euro / mese

Con una spesa massima di 10 euro al mese, un pacchetto di giga mensile tra 50 e 200 e una serie di opzioni interessanti, offerte mobile ho. rappresentano la scelta ideale per risparmiare e per avere inoltre a disposizione minuti ed sms illimitati.

Da soli 5,99 al mese sia per le nuove attivazioni che per la portabilità

Le tariffe economiche proposte da ho. offrono la possibilità di risparmiare, di disporre di chiamate senza limiti verso tutti i numeri italiani, di sms illimitati e di una quantità di giga variabile tra i 50 e i 200. Con meno di 10 euro / mese, i piani tariffari di ho. permettono di soddisfare ogni genere di esigenza, proponendo soluzioni innovative sia per chi decide di passare ad ho. da Iliad o altri operatori virtuali, sia per chi ha intenzione di attivare un nuovo numero.

La proposta più interessante riguarda chi ha deciso di portare il proprio numero in ho. da altre compagnie telefoniche. Con soli 5,99 euro / mese, il piano tariffario di ho. include sms e minuti di conversazione senza limiti, oltre a 50 giga utilizzabili mensilmente per navigare sulla rete 4G, ad una velocità di 30 Mbps, volendo, con 2 euro in più al mese, è possibile portare i Giga mensili a 150.

Se invece l’esigenza fosse quella di attivare un nuovo numero di telefono, è possibile scegliere il piano tariffario da 50 giga al mese per 6,99 euro, anche in questo caso basta aggiungere due euro per aumentare i Giga mensili a 150. Sono inoltre previsti 9 euro per le spese di attivazione.

Chi avesse bisogno di un numero di giga ancora maggiore, può invece scegliere l’offerta ho. Sempre di più, che permette di avere a disposizione, oltre ad sms e minuti illimitati, anche 200 giga al mese, che possono eventualmente essere utilizzati come hotspot. Anche in questo caso, l’offerta e dedicata a chi passa a ho. da Iliad o da un altro operatore virtuale.

L’offerta ho. Sempre di più non include l’opzione Riparti: qualora terminassero i Giga prima della scadenza mensile, non è possibile navigare fino al rinnovo successivo. Al contrario, nelle tariffe in cui sia disponibile l’opzione Riparti, nel momento in cui i Giga dovessero finire è possibile rinnovare il piano mensile in anticipo, per evitare interruzioni.

Tutti i piani tariffari ho. inferiori ai 10 euro mensili, prevedono i servizi gratuiti di avviso di chiamata, trasferimento di chiamata, oltre all’invio degli sms ho. chiamato quando le telefonate arrivano nel momento in cui il telefono è irraggiungibile o spento.

I piani tariffari che consentono la portabilità del proprio numero non prevedono alcun costo di attivazione, la portabilità deve però essere conclusa entro due settimane dalla richiesta di attivazione dell’offerta selezionata.