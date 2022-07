Picchielli (Lega): "Positiva la Commissione con Acque Spa"

In data 19 luglio sì è tenuta la seduta della prima Commissione consiliare del Comune di Empoli, da me convocata per l’audizione di Acque S.p.A. La Società è stata rappresentata dal Presidente Dott. Sardu e dall’Amministratore Delegato Ing. Trolese.

Come Presidente della Commissione ho ritenuto opportuno convocare questa partecipata del Comune di Empoli (attraverso Publiservizi) per capire la situazione societaria, ma soprattutto per fare il punto sull’emergenza acqua vista la siccità che colpisce anche l’Empolese-Valdelsa in questo periodo.

È emerso che anche il nostro territorio comunale presenta delle criticità e che l’invaso del Bilancino non è sufficiente a colmare questa situazione emergenziale per tutta la provincia di Firenze.

È stata analizzata anche la dispersione idrica delle tubature della nostra città e la situazione è sinceramente abbastanza positiva, anche se ovviamente si può fare di meglio.

Come Lega diamo molta importanza al miglioramento della rete idrica per evitare il più possibile la dispersione di acqua, ancora molto alta in Italia e che invece in alcuni paesi dell’Unione Europea raggiunge percentuali inferiori al 10%.

L’acqua non va sprecata poiché è un bene sempre più prezioso e la sua disponibilità è un tema che va affrontato.

Durante la Commissione ho fatto presente che sul sito di Acque S.p.A. mancassero le ultime indagini di Customer Satisfaction utili per far capire alla Società come relazionarsi con i propri utenti e conoscere adeguatamente i loro bisogni, intervenendo quindi per riprogettare i servizi e le attività.

Riguardo questo punto, l’Amministratore Delegato Ing. Trolese mi ha assicurato che le indagini di Customer Satisfaction erano state fatte e che quindi mancava solo la pubblicazione sul sito delle ultime: oggi andando a controllare nuovamente la pagina web effettivamente queste documentazioni sono presenti quindi, mi sento di ringraziare l’AD per il celere intervento.

Nella mia funzione di Presidente continuerò a convocare periodicamente la società per controllare il suo operato, il bilancio e l’efficienza nel rispondere alle esigenze dei cittadini ed alle sfide dell’attualità.

Andrea Picchielli

Presidente I Commissione Consiliare Comune di Empoli

Capogruppo Lega Salvini Empoli





