Pinocchio va in Ucraina, la lettura bilingue di Collodi volerà a Kiev

Si è svolta stamani nella sala delle Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati, l’anteprima di "Pinocchio va in Ucraina", lettura in italiano e in ucraino del celebre e simbolico capitolo 35 del libro Pinocchio, dove il burattino di Collodi incontra il pesce-cane.

Testimonianza di solidarietà con il popolo ucraino martoriato dalla guerra, il progetto bilingue, che ha il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze in collaborazione con Firenze Fiera, è ideato e promosso dall’attore, autore e regista Ugo De Vita, impegnato da sempre nel teatro civile.

L'anteprima è stata presentata da Alessandro Lo Presti, dell'ufficio di gabinetto del presidente Eugenio Giani. Partita da piazza Duomo, la performance adesso seguirà il suo percorso che a dicembre la porterà, inserita in un più ampio contesto, al teatro della Pergola, a Firenze. Poi volerà a Kiev.

Lo spettacolo, nato da un inchiostro di Ugo De Vita reso poi opera grafica da Carlo Maltese, vede alla chitarra Samuele Chiozzini e la lettura dell’attore Misha Tarasiuk.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa