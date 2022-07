"Premio Navicello", doppia cerimonia a Capraia e Limite

L'amministrazione comunale di Capraia e Limite invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di consegna del "Premio Navicello 2020" e del "Premio Navicello 2021", massima onorificenza del Comune, in programma venerdì 22 luglio alle ore 21.30 presso lo stadio comunale "M.Cecchi" di Limite sull’Arno.

Il premio dell’edizione 2020 è stato assegnato a George Mc Carroll Rapier III per aver sostenuto il sistema sanitario e il tessuto economico e sociale del territorio per far fronte all’emergenza dettata dal Covid19 con una donazione da 1milione di euro, mentre il premio dell'edizione 2021 è stato assegnato "A tutto il personale dell’ospedale San Giuseppe e dei servizi territoriali e della zona Empoli-Valdarno Inferiore" per l'impegno profuso nella lotta al Covid19.

Il riconoscimento, assegnato dalla Commissione consiliare Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Servizi Sociali, presieduta da Guicciardo Del Rosso spetta ogni anno a persone fisiche o giuridiche che, attraverso la loro attività, con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, del lavoro, delle arti, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, umanitario e filantropico, o con particolari atti di coraggio e di amore verso gli altri, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città, sia servendone con disinteresse e dedizione le singole istituzioni, sia promuovendo nuove iniziative di interesse comunitario.

Nella stessa occasione il sindaco Alessandro Giunti conferirà un’onorificenza del Comune di Capraia e Limite ad alcuni cittadini che si sono particolarmente distinti con le loro azioni: Leonardo Sostegni, Tommaso Laganà, Elia Ceccanti, Edoardo De Vito, Lorenzo Scaffi per meriti sportivi avendo vinto il Campionato italiano di canottaggio under 17 nelle specialità “quattro con” e “quattro senza”; Ernesto Rabatti, Lorenzo Bonaffini, Alessandro Giglioli, Dario Biondi e Matteo Borsini per la prontezza nell'azione di soccorso di un uomo dal rischio di annegamento nel fiume Arno; alle "Astro Dragon Ladies" per i 10 anni di attività nella divulgazione della cultura della prevenzione e riabilitazione oncologica e un attestato di riconoscimento ai medici di famiglia Alessandro Borchi e Gigliola Innocenti per l’impegno professionale svolto a servizio della comunità.

"Una doppia premiazione perché l’anno scorso non è stato possibile organizzare la cerimonia a causa della pandemia così come non abbiamo potuto consegnare le onorificenze e questi riconoscimenti per l’impegno di tante persone che con la loro opera, professione ed attività onorano il nostro territorio. L’auspicio è quello di vedere tanti cittadini e cittadine presenti alla cerimonia per condividere tutti insieme un premio che rappresenta l’identità della nostra comunità" così il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa