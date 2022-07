Professioni sanitarie, bando per l’iscrizione alla prova di ammissione

Pubblicato il bando per partecipare ala prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea delle Professioni sanitarie dell’Università di Siena per l’anno accademico 2022-2023: Infermieristica (Siena, Arezzo e Grosseto), Ostetricia, Fisioterapia (Siena e Arezzo), Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Dietistica, igiene dentale, Tecniche audioprotesiche, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico (Siena e Arezzo), Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Il numero dei posti provvisori assegnati all’Università di Siena è consultabile sul sito di ateneo; con successivo decreto ministeriale sarà pubblicato il numero dei posti assegnati.

Per l’ammissione alla prova è richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o di titolo di studio conseguito all’estero dopo almeno 12 anni di scolarità.

Il bando è aperto fino all’11 agosto, ore 12 ed è possibile presentare domanda unicamente in modalità online sul sito internet https://segreteriaonline.unisi.it dell'Università di Siena secondo le istruzioni indicate nel bando e nella documentazione successivamente pubblicata a rettifica, ed effettuare il pagamento del contributo entro la stessa data.

Successivamente nella sezione del portale dedicata sarà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova di ammissione, che si terrà il 15 settembre.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa