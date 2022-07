Riunione in Prefettura a Pisa, lotta attiva agli incendi

Si è tenuta questa mattina in Prefettura una riunione, presieduta dal Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, convocata allo scopo di favorire forme sinergiche di collaborazione volte ad implementare la capacità operativa di risposta dei diversi attori del sistema locale di protezione civile.

Alla riunione, concordata con il dott. Bernardo Mazzanti, Responsabile della Protezione Civile regionale, hanno partecipato il Presidente della Provincia, Massimiliano Angori, il Comandante dei Vigili del Fuoco, ing. Nicola Ciannelli, i rappresentanti delle Amministrazioni comunali, delle Forze di Polizia, nonché i referenti degli Enti gestori della rete viaria e ferroviaria.

Anche in considerazione delle peculiari condizioni climatiche della stagione estiva in corso, particolarmente favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi, il Prefetto, in stretto raccordo con la Regione e i Vigili del Fuoco, ha rimarcato la necessità di implementare un approccio di sistema finalizzato a favorire la circolarità informativa e la tempestività degli interventi.

Con i Sindaci dei Comuni della provincia e gli Enti gestori, già dotati di strumenti di pianificazione antincendio, è stata ribadita la centralità delle attività volte alla riduzione del rischio, quali la bonifica degli assi viari e ferroviari dalla vegetazione nonché dei terreni boschivo/agricoli privati da materiale combustibile, anche attraverso l’esercizio dei poteri sindacali di ordinanza.

Nel corso dell’incontro, inoltre, il Prefetto ha posto l’attenzione sull’importanza della presenza di idranti sui territori comunali, allo scopo di garantire un pronto rifornimento nelle azioni di lotta attiva agli incendi.

Fonte: Prefettura di Pisa - ufficio stampa