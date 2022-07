Scippata e ferita da un 36enne, l'arresto a Pisa

Scippata del portafoglio con svariate banconote, una 30enne di Bologna ha tentato di fermare il malvivente in piazza dei Cavalieri a Pisa ma è stata buttata a terra di tutta risposta. La polizia è intervenuta e grazie a una descrizione del soggetto è stato trovato ai Bagni di Nerone, ancora con tutto il maltolto. Si tratta di un 36enne di Porta a Lucca con precedenti per furto, volto noto delle forze dell'ordine. Mentre la giovane derubata è stata trasferita in pronto soccorso per l'escoriazione alla spalla, il trentenne è stato arrestato per rapina impropria e lesioni personali e poi trasferito in carcere.