Sfila il portafoglio dalla borsetta di una 30enne: fermato dalla polizia

Due pattuglie della polizia, intorno alle ore 2, sono intervenute in Piazza dei Cavalieri per un soggetto che con destrezza avrebbe sfilato il portafogli, contenente diverse banconote, dalla borsetta di una ragazza 30enne, originaria di Bologna, che, resasi conto dell'accaduto, ha tentato di bloccarlo ricevendo per tutta risposta una spinta che la faceva cadere pesantemente a terra.

L'uomo è scappato inseguito dagli amici della turista, sfacendo perdere momentaneamente le proprie tracce. La polizia ha raccolto la descrizione del fuggitivo, facendola diramare alla altre pattuglie attraverso la Sala operativa della Questura, e ha chiesto di far intervenire il 118 perché la ragazza aveva necessità di essere trasportata al Pronto soccorso per la escoriazione ad una spalla rimediata nell’ accaduto.

In base alla immediata diramazione della nota di ricerca, un’ altra pattuglia è riuscita a bloccare il sospettato ai Bagni di Nerone, peraltro ancora in possesso del portafoglio: si tratta di una vecchia conoscenza della Polizia, un 36enne residente a Porta a Lucca con precedenti di polizia per furto. Al termine degli adempimenti procedurali il medesimo è stato tratto in arresto per i reati di rapina impropria e lesioni personali e su disposizione del PM di turno preso la Procura della Repubblica, accompagnato in carcere.