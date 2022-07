Teatro del Popolo all'aperto, ultimo spettacolo con la Banda Osiris e Telmo Pievani

Si conclude la rassegna teatrale "Teatro al Popolo-Teatro fuori dal teatro" nello Spazio L’Arena, a due passi dal Teatro del Popolo di Castelfiorentino. La rassegna è stata organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo, con gli Enti fondatori Comune di Castelfiorentino ed Ente Cambiano Scpa/Banca Cambiano 1884 SpA, in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro.

Buona la cornice di pubblico in occasione dei precedenti spettacoli che hanno portato a Castelfiorentino Stefano Massini, reduce dal trionfo ai Tony Awards e le brave Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino ne "Le Ragazze di San Frediano": Questo senza dimenticare i due spettacoli riservati ai bambini nel segno di Gianni Rodari.

La rassegna si concluderà lunedì 25 luglio alle ore 21,45 con la Banda Osiris e Telmo Pievani in "AquaDue0".

La Banda Osiris si cimenta in uno spettacolo radicalmente nuovo, con la totalità di brani inediti e riscopre la vena onirica e surreale degli esordi. La complicità del prof. Pievani sposta il dibattito su temi importanti ed indispensabili trattati con leggerezza e semplicità. Un vero e proprio "hommage a l'eau", un viaggio musicale, tanto scanzonato nei toni quanto profondo nei contenuti, attraverso i problemi che affliggono il nostro pianeta. La Banda e il professore vogliono dimostrare che il nostro mondo è ormai con l'acqua alla gola. Lo spettacolo si inserisce in Aboca, una serie di eventi e approfondimenti voluti per condividere un futuro più sostenibile.

L’acquisto dei biglietti è possibile sia online dal sito del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che alla biglietteria del Teatro, sabato mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e la sera dello spettacolo dalle ore 21,15.

TEATRO AL POPOLO-TEATRO FUORI DAL TEATRO

Castelfiorentino, Spazio L’Arena accesso da Via XX Settembre

Lunedì 25 luglio ore 21,45

Banda Osiris e Telmo Pievani in “AquaDue0”.

con Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino, trombone); Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto);Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere); Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba); Telmo Pievani (filosofo della Scienza).

