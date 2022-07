Una tenda per un presidio di pace a Empoli

Un'iniziativa originale quella lanciata dal tavolo Empoli per la Pace, dopo la manifestazione dello scorso 27 maggio alla Vela d'Avane. Una tenda per la pace, piazzata nella centralissima piazza della Vittoria, presidiata ogni giorno dalle 18 alle 19 da un volontario. Il calendario delle presenze è già riempito per ogni giorno fino al 20 settembre, data in cui, salvo rivoluzioni dell'ultima ora, la guerra in Ucraina purtroppo sarà ancora presente e persistente nelle nostre vite.

L'appello è chiaro e netto: il comitato di cittadini chiede lo stop dell'invio delle armi (a dispetto da quanto affermato da Mario Draghi in Parlamento proprio in queste ore), puntare verso lo sforzo diplomatico, fermare la corsa al riarmo ed eliminare le armi nucleari.

Nell'ora per la pace si cercherà di presenziare e di ampliare il consenso sulle posizioni pacifiste che hanno raccolto centinaia di adesioni online e fisicamente. "Questa iniziativa risponde alla domanda 'Cosa posso fare io?' per la questione della guerra. Porterò anche i miei nipotini, anche loro avvertono il conflitto ma non sanno rispondere cosa sia e come fermarla", spiega Claudio Freschi, ex presidente del Consorzio Co&So, tra i primi firmatari dell'iniziativa.

"L'evento ha uno scopo politico, quello di inviare il nostro supporto nella lotta contro le armi di ogni tipo - spiega Beatrice Cioni, consigliera comunale assieme a Leonardo Masi per la sinistra, impegnata dalle prime ore nell'iniziativa -. Stiamo vivendo un periodo di assuefazione alla guerra, e questo non è giusto per le vittime". L'iniziativa è politica ma non partitica, anche se tra i firmatari troviamo anche il capogruppo Pd in Consiglio comunale a Empoli Simone Falorni. Segno che l'evento mobilità sensibilità personali nel nome della pace che vanno al di là del credo politico di ciascuno.

L'associazione ricorda che chi volesse donare la propria disponibilità può telefonare al 339 6890253 oppure inviare una mail a empoliperlapace@gmail.com. Oppure lasciare un commento sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100083299324770. Sarà poi ricontattato per concordare il giorno di presenza alla Tenda per la Pace. Si ricorda anche di aderire all’appello cliccando a questo link https://chng.it/LmwrF4k6

Elia Billero