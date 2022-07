Use Rosa Scotti, lo staff della prossima stagione al fianco di coach Cioni

Dopo le giocatrici è ora il momento di presentare lo staff che lavorerà assieme a coach Alessio Cioni nel prossimo campionato di A2 che vedrà protagonista l’Use Rosa Scotti. Fra conferme, novità e promozioni ecco chi sarà a fianco del coach castellano.

A livello tecnico la conferma è quella di Mario Ferradini. Figura storica all’interno del mondo Use sia femminile che maschile senior e giovanile, il Feza è ormai da anni a fianco di Cioni, una coppia collaudatissima legata da stima e fiducia reciproca. Assieme hanno scalato la montagna della serie A1 ed assieme guideranno la squadra nel prossimo campionato. Accanto a loro una novità, un piacevole tocco di rosa femminile. Entra infatti nello staff della prima squadra Sara Toccafondi. Per la fiorentina si potrebbe dire che si tratta di un ritorno nella sua squadra visto che ha militato nell’Use Rosa quando prese il via la grande scalata verso la massima categoria. Dopo essere tornata nella passata stagione al Pala Sammontana allenando l’Under 14, ora per lei si aprono le porte della prima squadra per un ritorno gradito ed importante visto il suo valore che ha dimostrato, oltre che a Empoli, nelle sue esperienze a San Casciano, Legnaia, Affrico, Pff, Pino e Sesto Fiorentino. A completare lo staff tecnico un’altra figura che non ha bisogno di troppe presentazioni, Diego Alpi. Preparatore fisico, figura nello staff tecnico delle squadre senior e giovanili da ormai dieci anni ed è quindi un punto fisso non solo dell’Use Rosa ma di tutto il mondo biancorosso.

E siamo al piano dirigenziale con l’importante novità della promozione a direttrice sportiva di Francesca Papini che continuerà anche a svolgere il ruolo di team manager della squadra. Sempre accanto al gruppo ormai da anni, Francesca quest’anno ha fatto questo importante salto al ruolo di direttrice sportiva, costruendo la nuova squadra assieme a coach Cioni.

Con questo staff l’Use Rosa Scotti si prepara alla nuova stagione. A tutti loro l’augurio di buon lavoro.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa