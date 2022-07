Valdera Talent Job Day: 192 colloqui, 42 giovani in azienda

192 colloqui in appena due mattine di iniziativa e ben 47 giovani che sono stati convocati in azienda per un secondo colloquio. Sono numeri importanti quelli stilati dal Centro per l'Impiego di Pontedera sul Valdera Talent Job Day. Una manifestazione, svolta dieci giorni fa all'interno del Villaggio Scolastico, che ha visto imprese e professionisti del territorio della Valdera a contatto con i diplomati di Itgc Fermi, Itis Marconi e Ipsia Pacinotti. L'organizzazione dell'evento è stata curata, oltre che dai tre istituti superiori, dall'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, mentre il Comune ha offerto supporto e ha dato il patrocinio all'iniziativa. Quasi 50 le aziende che hanno partecipato e decine i ragazzi che hanno avuto l'opportunità di affacciarsi sul mondo del lavoro.

Alla fine il bilancio è veramente lusinghiero. Dopo la valutazione che verrà effettuata, alcune aziende hanno manifestato la volontà di assumere direttamente. L'evento è stato utile ad alcuni giovani anche per iscriversi al Centro per l'Impiego e per avere supporto nella redazione del propri curriculum vitae.

"I numeri di questa prima edizione sono di buon auspicio e ci spingono a rafforzare ulteriormente la rete di collaborazione che coinvolge istituzioni scolastiche, Centro per l'impiego e aziende del territorio"; ha detto l'assessore comunale alle politiche scolastiche Francesco Mori. "Sulla spinta della soddisfazione per il risultato della due giorni svolta a inizio Luglio ci impegniamo a lavorare all'edizione del prossimo anno. L'ambizione è coinvolgere tutte le realtà scolastiche del Villaggio e non solo. Il desiderio più grande? Progettare una fiera del lavoro che sia ulteriore opportunità di orientamento e incontro tra domanda e offerta".