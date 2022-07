Vede una persona a bordo della sua bici rubata 4 mesi fa: due denunce

Ha visto la sua bici, rubata quattro mesi fa, con a bordo una persona e ha chiamato la polizia. È accaduto ieri in Corso Italia a Pisa, intorno alle 16.30. Il conducente, un 23enne di origini sudamericane residente a Pisa, è stato fermato dagli agenti: questo si è giustificato dicendo di essere uno studente universitario e di aver acquistato la bicicletta da un suo conoscente al prezzo di 100 euro.

Il 23enne è stato denunciato e la bici restituita al proprietario. In Questura è finito anche il venditore, uno studente universitario ligure che a sua volta dichiarava di aver acquistato la bici, sempre per 100 euro, da un non meglio identificato cittadino bengalese. Entrambi sono stati denunciati per il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza.