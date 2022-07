Torna la 58esima edizione del Gran Premio Città di Vinci

Sabato 23 luglio torna la 58/a edizione del Gran Premio Città di Vinci, la tradizionale corsa ciclistica che si snoda per tutta la città. La partenza è prevista per le ore 9.30 in piazza Garibaldi, l'arrivo intorno alle 13.15 in via Rossi.

L'appuntamento è riservato ai dilettanti elite e under 23: il circuito, di 138,8 km, toccherà strade come via Calvi, via Ripalta, via Beneveri, via dei Martiri, via Collinare, via Pietramarina, via Lamporecchiana, 4 Madonne, via S. Donato, via Roma, via Fucini e via Rossi. Alla partenza sono attesi circa 130 atleti.

La 58/a edizione del Gran Premio Città di Vinci è organizzata dal gruppo sportivo Maltinti Lampadari e da Banca di Cambiano, insieme al Comune di Vinci e alla commissione ciclismo del Comune di Empoli.

“Facciamo il conto alla rovescia per una gara importante per tutto il territorio – ha detto l'assessore allo Sport del Comune di Vinci Vittorio Vignozzi -. Questa manifestazione, attesa da tutti, è una tradizione per tutta Vinci: sono sicuro che vedremo tante persone per una mattinata all'insegna dello sport”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa