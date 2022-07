Ampliato il percorso fitness nell’area verde di via Torricelli: inaugurazione a Scandicci

Ancora nuove opportunità per tutti i cittadini che integrano la propria attività fisica e sportiva con esercizi di fitness all’aperto, in luoghi di pubblico accesso nei parchi e giardini di Scandicci: mercoledì 27 luglio 2022 alle 18,30 vengono inaugurate le nuove attrezzature che ampliano la “Palestra Calisthenics” nell’area di verde pubblico di via Torricelli, nel quartiere di Vingone, con l’installazione di un nuovo percorso misto con sbarre a varie altezze, una doppia panca e una nuova attrezzatura per le flessioni, che vanno ad aggiungersi al percorso per 10 esercizi presente in quell’area dal febbraio 2020. L’inaugurazione alla presenza delle assessore all’Ambiente e al Verde pubblico Barbara Lombardini e allo Sport e alla Pubblica istruzione Ivana Palomba.

“Le attrezzature per i percorsi fitness all’aperto sono sempre più apprezzate e frequentate dai cittadini: le strutture in acciaio montate nel 2020 in via Torricelli sono state le prime ad essere installate in città e da subito sono state molto frequentate da persone di tutte le età, mentre quelle nel Temporary Park montate da appena due mesi si riempiono non appena il caldo di questi giorni dà un minimo di tregua – spiega l’assessora all’Ambiente e al Verde pubblico Barbara Lombardini – sono investimenti che l’Amministrazione fa per la qualità e i corretti stili di vita delle persone, sono opportunità per chi vuole integrare la propria attività fisica e sportiva con esercizi di fitness all’aria aperta, nel verde della nostra città; vengono utilizzati da chi corre o fa camminate in ambienti urbani, nei parchi e giardini o sulle greenway lungo gli argini dei nostri fiumi, o da chi pratica discipline sportive e vuole completare l’allenamento, oppure infine durante l’anno scolastico per gli studenti che fanno educazione fisica. Ulteriori attrezzature per l’attività fisica all’aperto saranno previste anche con la progettazione di nuove aree di verde pubblico in altri quartieri cittadini”.

Alla Palestra Calisthenics di via Torricelli da due anni e mezzo è già possibile fare trazioni alla sbarra, dip alle parallele, piegamenti sulle braccia e stretching, trazioni orizzontali, tuck-sit ed L-sit alle parallele, front lever, australian chin ups, dip alla sbarra e muscle up, bandiera (flag) e allenamento con gli anelli; come detto, con l’ampliamento sono stati installati un nuovo percorso misto con sbarre a varie altezze, una doppia panca e una nuova attrezzatura per le flessioni

Nel nuovo percorso fitness inaugurato il 27 maggio di quest’anno al Temporary Park, invece, grazie alle nuove attrezzature è possibile fare esercizi di bike, step, addominali, tricipiti, squat, sospensioni, flessioni, con doppia e tripla panca, oltre ad un percorso misto, moltiplicando le possibilità di fare attività fisica in questa area pubblica che dalla sua apertura ai cittadini nel 2020 ha ospitato numerose persone a correre lungo le piste running.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa