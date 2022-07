Consiglio comunale di Certaldo, bilancio e strade pubbliche all'ordine del giorno

Consiglio comunale straordinario del 27 luglio 2022 alle ore 19:00, in prima convocazione, e alle ore 19:30 in seconda, in presenza nella sala consiliare di via 2 Giugno, n. 48. La seduta potrà essere seguita in diretta su www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Ordine del giorno

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE.

3. VERBALE SEDUTA C.C. STRAORDINARIO DEL 30 APRILE 2022 E C.C ORDINARIO DEL 31 MAGGIO 2022 – Lettura e approvazione.

4. RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 – Rettifica.

5. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024 –

Variazione.

6. BILANCIO PREVENTIVO 2022/2024 – Variazione.

7. BILANCIO PREVENTIVO 2022/2024 - Verifica del permanere degli equilibri di bilancio finanziario della gestione.

8. STRADE PUBBLICHE – Accordo ex art. 15 l. 241/1990 tra la Città Metropolitana di Firenze, la Provincia di Siena ed il Comune di Certaldo per la progettazione avanzata dei lavori di adeguamento funzionale del ponte sul fiume Elsa e la successiva suddivisione territoriale e competenza nella gestione delle strade provinciali.

Approvazione scheda di accordo, elenco delle aree a verde ed autorizzazione al sindaco alla firma dell'accordo.

9. STRADE PUBBLICHE – Accordo di programma tra la Regione Toscana, la città metropolitana di Firenze, la provincia di Siena, ed i comuni di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano per gli interventi di realizzazione della “rotatoria in riva sinistra del fiume Elsa all'intersezione tra la sp 64 e la sp 1” nel comune di San Gimignano.

Approvazione schema di accordo di programma ed autorizzazione alla firma dello stesso.

10. URBANISTICA - Piano Operativo Comunale - Aggiornamento del quadro conoscitivo – Approvazione.

11. ISTRUZIONE PUBBLICA – Convenzione fra il Comune di Certaldo e il Comune di Barberino Tavarnelle per l’effettuazione dei servizi scolastici per gli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo e la scuola dell’infanzia – Approvazione.

12. INTERROGAZIONI - Richiesta riguardo l’ubicazione di urne e fossili etrusche – Esame interrogazione presentata dal consigliere Giannoni Stefano.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa