Digitale a Santa Croce, open day speciale al Comprensivo

Siamo in vacanza, ma all’Istituto Comprensivo di Santa Croce sull’Arno la scuola continua ad arricchirsi di strumenti digitali; infatti proprio in questi giorni tutte le aule dei nove plessi sono state dotate di monitor touch screen, strumenti innovativi ed efficaci che permettono di potenziare il processo di insegnamento/apprendimento, che ampliano le attività proposte, permettono di aumentare la motivazione dei ragazzi, e li aiutano a sperimentare, esplorare, sviluppare le competenze e sono un valido supporto all’attività didattica quotidiana.

L’anno scolastico appena trascorso ha visto la nostra scuola protagonista di nuovi contenuti e proposte interattive. A maggio presso l’Istituto si è svolto l'Open Day Digitale promosso dal Dirigente Scolastico Alessandro Imperatrice e organizzato dall’Animatore Digitale Maria Casale insieme ai membri dell’area innovativa: Greco, Lischi, Trevissori.

L’evento ha visto coinvolti gli alunni, gli insegnanti e i genitori.

È stata un’occasione per i ragazzi di sperimentare e mostrare alle loro famiglie un modo diverso di apprendere grazie ai dispositivi di cui l’Istituto è venuto in possesso partecipando allo Speciale Bando STEAM, finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali. Una vera e propria occasione di crescita che ha visto i ragazzi desiderosi di collaborare, confrontarsi, giocare, proporre e divertirsi.

Le attrezzature ottenute per l’insegnamento del Coding e della Robotica Educativa, come robot didattici, set integrati e modulari programmabili con App, anche con motori e sensori, droni educativi, grafica e stampanti 3D, realtà virtuale, veicoli dotati di motore con “cervello” esprimibile attraverso diversi linguaggi, kit didattici e moduli elettronici intelligenti per l’insegnamento delle discipline STEM, (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica) consentono alla scuola di guardare al futuro, offrendo agli alunni le competenze digitali e tecnologiche per una didattica innovativa.

Gli strumenti digitali aiutano gli studenti a migliorare, in modo coinvolgente e collaborativo, le proprie competenze tecniche e informatiche attraverso il problem solving, il pensiero computazionale, nonché critico e di confronto.

Fonte: Istituto Comprensivo Santa Croce sull'Arno