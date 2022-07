Elettricista folgorato a Prato, indagate cinque persone

Cinque persone sono indagate per la morte di Gianni Gesualdi, elettricista 49enne folgorato a Prato martedì 19 luglio. I cinque sono nel registro degli indagati per omicidio colposo, il caso è in mano alla procura di Prato.

Gesualdi stava lavorando all'impianto elettrico di un ristorante quando è rimasto ucciso da una scossa. Il quadro elettrico, quando si è verificato l'incidente, sarebbe stato in tensione e il 49enne non avrebbe indossato i guanti, stando ai tecnici del dipartimento prevenzione dell'Asl.

Intanto sabato prossimo, all'ospedale di Pistoia, sarà eseguita l'autopsia disposta dalla magistratura.