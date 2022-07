Empolissima by Night, il commercio del luglio empolese torna in piazza

Per la settimana conclusiva del luglio empolese torna un grande classico: Empolissima By Night. Martedì 26 luglio, dalle 18 alle 24, grande serata di shopping all’aperto; una straordinaria occasione per trascorrere una piacevole serata in compagnia.

La manifestazione è organizzata da Confesercenti Firenze e ANVA in collaborazione con l’Associazione Centro Storico.

Oltre 50 operatori su area pubblica, di tutte le principali merceologie commerciali (abbigliamento, food, casalinghi, calzature, intimo etc..) saranno presenti, a partire dalle 18, in Piazza Vittoria, Via Roma e via Tinto da Battifolle. Inoltre apertura serale per i negozi del centro e locali pronti con il servizio aperitivo e cena.

“Ci aspetta un’altra grande serata - dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli – Empolissima by night è uno degli appuntamenti fissi nel calendario degli eventi estivi. Si parte già dal pomeriggio con l’apertura dei banchi e si continua con i negozi aperti anche dopocena. I risultati dei saldi estivi sono in linea con le aspettative ma con iniziative come questa speriamo di dare una sensibile accelerata agli acquisti”.

“In un programma così denso di eventi come quello dell’estate empolese non poteva mancare Empolissima by night – conclude Luca Taddeini, presidente ANVA Confesercenti Firenze – l’occasione ideale per fuggire dal caldo opprimente di questi giorni e concedersi qualche ora all’aria aperta”.

Fonte: Confesercenti Empolese Valdelsa