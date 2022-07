Festa de L'Unità Lazzeretto, ultime 4 serate con concerti e dibattiti

Il dibattito di Iacopo Melio. La serata musicale con i "Viva Pooh". La festa dell'Unità di Lazzeretto entra nel vivo. Dopo il grande successo in termini di presenze registrato al circolo Arci "Pietro Tozzini" la scorsa settimana, adesso si punta a fare ancor più sul serio.

Da stasera infatti, giovedì 21 e fino a domenica 24 luglio, si preannuncia davvero ricco il cartellone di eventi in programma.

Come già accennato, oggi, con inizio previsto attorno alle 21.30, sarà la volta del dibattito pubblico dedicato all'"educazione all'affettività, all'emotività e alla sessualità nelle scuole". Protagonista assoluto sarà il consigliere regionale Pd Iacopo Melio.

Presenti e pronti ad intervenire durante l'interessante discussione anche la segretaria dei Giovani Democratici di Prato Maria Logli, la dirigente scolastica, dottoressa Gabriella Menichetti e la psicologa Rachele Prosperi. A moderare la volontaria Piera Masini. Ma sale sempre più l'attesa ("In continuo aumento le prenotazioni") - ci informano dall'organizzazione - per l'evento di domani l'altro, sabato 23 luglio, con la tribute band "Viva Pooh".

"Siamo davvero orgogliosi per l'ottimo successo registrato dalla festa la scorsa settimana - sottolinea il segretario del Partito Democratico di Lazzeretto Massimiliano Benozzi - Nutriamo alte aspettative per tutte e quattro le serate di ottima cucina, riflessione ed intrattenimento che ci aspettano. Sono sicuro poi che la profondità di Iacopo e l'ottima musica della cover band dei Pooh, che ci regalerà tanta buona musica ad ingresso gratuito, sapranno catturare l'attenzione di molti compaesani e non solo. Quindi che dire - conclude Benozzi - vi aspettiamo al circolo". Per informazioni e prenotazioni rivolgersi allo 0571587167 oppure al 3804665960.

Ecco infine il programma delle ultime quattro serate di Festa dell'Unità:

Giovedì 21 luglio: partenza alle 21.30 per il dibattito con Iacopo Melio sull'educazione all'affettività, all'emotività e alla sessualità nelle scuole

Venerdì 22 luglio: dalle 21.30 divertente esibizione di agility dog con sfilata canina e live music con i "Pin Jack"

Sabato 23 luglio: Tutti a cantare in compagnia dei "Viva Pooh", official tribute band dei Pooh

Domenica 24 luglio: serata conclusiva con ballo liscio proposto e animato dall'orchestra "Irene e Damian".

Gianni Capuano