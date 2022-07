Buongiorno oggi ringrazio Carla per questa ricetta golosa e refrigeranteun buon gelato con composta di mirtilli fatta in casa. Semplice da realizzare e poi da degustare come dessert in queste giornate calde d'estate!

Potete preparare in anticipo la composta di mirtilli e conservarla in un barattolo in frigorifero, se necessario fatela riscaldare leggermente per renderla più fluida prima di metterla sul gelato.

Gelato ai mirtilli

Ingredienti per un chilo di gelato

500 ml di panna fresca da montare

280 gr di latte condensato

1 cucchiaio di estratto di vaniglia con semi

6 frollini tipo digestive

Per la composta

400 gr di mirtilli

60 gr di zucchero di canna

1 cucchiaino di cannella

Preparazione

In pentolino mettete i mirtilli, tenete da parte qualcuno per la decorazione finale, lo zucchero e la cannella. Ponete sul fuoco e fate cuocere per 10 minuti finché i mirtilli non saranno cotti ma non disfatti e si sarà creato il liquido di cottura. Fate raffreddare. Montate a neve la panna in una ciotola, aggiungete il latte condensato, l’estratto di vaniglia e incorporate con le fruste. Versate circa un 1/3 del composto in un contenitore da gelato o in uno stampo per plumcake, spezzettate grossolanamente due biscotti sulla superficie e distribuite 2-3 cucchiai di composta di mirtilli. Procedete allo stesso modo altre 2 volte fino a esaurimento ingredienti. Passate una lama di coltello nella vaschetta per formare la variegatura. Guarnite con i mirtilli che avete tenuto da parte, coprite e ponete in freezer per almeno 4 ore.

Carla