Gran galà della lirica, l'opera torna in piazza a Casciana Terme

Venerdì 29 luglio 2022 Casciana Terme riapre la piazza al Teatro d'Opera: si tratta di un concerto che ripercorrerà brani famosi della tradizione lirica che l’Amministrazione comunale ha fortemente voluto e che insieme all’Associazione G. Verdi, con cui da anni è forte la sinergia, ha realizzato.

Quest’anno la manifestazione beneficia anche del sostegno di Edra, i cui prodotti, durante la serata, saranno protagonisti sul palcoscenico insieme alle più importanti arie della lirica italiana ed europea.

Il programma prevede l’esecuzione di molti numeri musicali familiari e cori d'opera famosi, balli di flamenco e numeri orchestrali di particolare importanza. Fra i brani eseguiti, il pubblico troverà i capolavori di Giuseppe Verdi, George Bizet, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, e Johann Strauss. Lo spettacolo si terrà venerdì 29 luglio 2022 alle ore 21:15 nella suggestiva Piazza Garibaldi a Casciana Terme. I protagonisti della produzione saranno Paolo Pecchioli, basso, Alessia Grimaldi, soprano, Patrizia Cigna, soprano, Patrizia Patelmo, mezzosoprano, Vladimir Reutov, tenore, Marina Claudio, ballerina di flamenco e una compagnia di ballerine guidate da Elisa Giovanelli. A condurre la serata ci sarà l’attore Stefano Pecchioli. La regia sarà curata da Emiliana Paoli e il

Maestro Patrizia Scivoletto dirigerà l’orchestra Amedeo Modigliani.

"Siamo orgogliosi di portare in piazza anche quest’anno un concerto davvero di grande qualità – ha commentato il Direttore Artistico del Gran Galà della Lirica e presidente dell’Accademia G. Verdi, Paolo Pecchioli – sono certo, per l’impegno profuso, che il pubblico sarà trascinato con magia dentro il mondo dell’opera e del bel canto, con professionisti di eccezione, all’interno della suggestiva cornice della nostra cittadina termale".

"Casciana Terme vanta ormai da anni un’importante tradizione lirica – ha spiegato il Sindaco, Mirko Terreni – Questo concerto, impreziosito anche dalla partecipazione di Edra, che ringrazio per il sostegno alla manifestazione, rappresenta un appuntamento che tutta la cittadinanza aspetta e che richiama visitatori ormai da molti anni. Lo reputiamo un fiore all’occhiello per tutto il nostro territorio, un’eccellenza su cui l’Amministrazione continua ad investire nella consapevolezza che valori come la ricercatezza e la qualità sono il risultato di un impegno costante che da sempre l’Accademia G. Verdi mette per la migliore riuscita di questa manifestazione così importante per Casciana Terme Lari".

Oltre a Edra si ringrazia anche Making Business Happen, S.r.l. di Firenze per aver contribuito a supportare questa serata speciale. Per prenotazione posti, rivolgersi a Tabaccheria Dini 0587/646151, Via della Sorgente 20, Casciana Terme; Emporio Martolini 0587/646379, Piazza Garibaldi 42, Casciana Terme. Per info: www.comune.cascianatermelari.pi.it – FB @accademiagverdi

Fonte: Comune Casciana Terme Lari