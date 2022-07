Grida d'aiuto in strada a Volterra, poliziotto sfonda porta e trova anziano sotto ictus

Nella notte appena trascorsa, un poliziotto del commissariato di Volterra è intervenuto in soccorso di un cittadino volterrano, trovatosi in condizione di grave difficoltà nella propria abitazione.

Il segnalante riferiva di aver ben udito delle grida d’aiuto, provenienti dall’interno di un complesso abitativo collocato nel centro cittadino, non essendo tuttavia in grado di fornire precisi riscontri sulla effettiva localizzazione della persona bisognosa di intervento.

Il poliziotto, libero dal servizio e vicino al luogo, ha trovato l'appartamento nonostante non ci fossero più lamenti o richieste di aiuto. L'agente ha forzato l'ingresso e ha trovato a terra un ultraottantenne in stato di incoscienza al quale sono state prestate le prime cure e immediatamente trasportato in urgenza al locale Pronto Soccorso.

L'anziano era stato colpito da un grave ictus. L'intervento tempestivo ha permesso che fosse determinante per evitare una situazione ancora peggiore.