Il Comune incontra le associazioni sportive per il post-pandemia

Un incontro con le associazioni sportive che operano sul territorio comunale per programmare le nuove attività in vista del 2023 e condividere il progetto “Educa lo sport” con il coinvolgimento delle scuole. Si è svolta nei giorni scorsi nel Palazzo comunale, una riunione operativa tra i rappresentanti delle associazioni, il sindaco Alessandro Donati, il vice sindaco Stefano Nardi, l’assessore allo sport Serena Cortecci e i responsabili dell’ufficio sport.

L’occasione è servita per riallacciare i contatti con le associazioni sportive dopo le difficoltà legate alla pandemia. Nell’occasione è stato presentato l’ufficio sport con il nuovo referente unico Andrea Senesi ed è stato proposto, da parte dell’Amministrazione comunale, il rilancio del progetto “Educa lo sport”.

Il progetto prevede la possibilità per le associazioni sportive di collaborare, con l’intermediazione del comune, con le scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) nelle ore di scienze motorie.

Tra i presenti anche Riccardo Senesi, un giovane che grazie ad una borsa di studio messa a disposizione dal Comune per un valore di mille euro, a settembre inizierà un tirocinio in Comune dopo aver svolto il corso di aggiornamento professionale in Operatore delle società sportive del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive coordinato dal prof. Saverio Battente e che potrà dare un contributo settoriale o generalizzato alle società sportive.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa