Ha preso fuoco un appartamento nel Chianti. In via dei Pini a San Casciano in Val di Pesa sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze Ovest. Il rogo si è sviluppato al primo piano di un terratetto, per motivi da chiarire.

Non ci sono persone coinvolte. Sul posto l’autoscala e un’autobotte ed una squadra con l’auto pompa serbatoio (APS). L’incendio è stato estinto e sono in corso le operazioni di spegnimento.