Incidente sull'A1 tra Valdichiana e Chiusi: morto un 40enne

Poco prima delle 16:30, sull’autostrada A1 Milano–Napoli è avvenuto in incidente, al km 397, nel tratto compreso tra Valdichiana e Chiusi in direzione Roma, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura, al seguito del quale una persona ha perso la vita e una è rimasta ferita.

L'uomo deceduto sarebbe un 40enne, mentre il ferito, un 28enne, è stato trasportato all'ospedale di Siena in codice 3 con l'elisoccorso.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione IV° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, sul luogo dell'evento il traffico in direzione Roma transita su una sola corsia e si registrano 7 chilometri di coda, mentre in direzione Firenze si registrano 2 km di coda a causa di curiosi.

Per coloro in viaggio verso Roma, si consiglia di uscire a Valdichiana, imboccare la viabilità ordinaria in direzione Torrita di Siena, per poi immettersi così nella Strada Statale 326 in direzione Chiusi e rientrare infine in Autostrada a Chiusi.