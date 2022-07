Lavori a Montelupo, chiuso per un giorno l'ultimo tratto di via Gramsci

Lunedì 25 luglio dalle 8.00 alle 18.00 chiusa via Gramsci all'altezza del civico 290 (tratto terminale di via Gramsci in direzione Lastra a Signa). La chiusura è stata predisposta per consentire la realizzazione di allaccio fognario per conto di Acque spa.

VIABILITÀ. Per raggiungere Samminiatello provenendo da Lastra a Signa è necessartio proseguire sulla statale 67 e svoltare a destra in via di Bozzetto. Non ci sono problemi invece per coloro che provengono da Montelupo.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa