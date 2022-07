Lorenzo Bellachioma confermato nell'Etrusca San Miniato

Play-guardia, senese di nascita, Lorenzo Bellachioma ha esordito in Serie B nella stagione 2019/20 con la Fortitudo Alessandria, incrociando l'Etrusca da avversario. L'anno successivo si è trasferito a San Miniato e la prossima sarà per lui la terza stagione in biancorosso.

Ottimo atleta e ottimo tiratore sia dalla lunga che dalla media, ha dimostrato una grande capacità di selezione delle conclusioni, tirando poco ma facendo spesso la cosa giusta. A San Miniato è stato apprezzato soprattutto per le sue qualità umane e caratteriali, per la sua cultura del lavoro in palestra, per lo spirito di sacrificio in difesa, per la dedizione e l'attaccamento alla maglia. Ha saputo avere pazienza, sfruttando al meglio i minutaggi che Coach Marchini gli ha messo a disposizione, facendosi trovare pronto quando c'è stato da prendersi maggiori responsabilità.

"Sono molto contento di poter ripartire con questa maglia e di poter continuare il progetto che abbiamo iniziato e per questo ringrazio allenatore, società e tutto lo staff per la fiducia che mi viene data" ha detto Bellachioma. "Sarà sicuramente un anno tosto dove dovremmo lavorare ogni giorno duramente per raggiungere i nostri obiettivi e ciò per me rappresenta un enorme stimolo. Non vedo l’ora di scendere nuovamente in campo per difendere i nostri colori e gioire con squadra e tifosi".

Fonte: Etrusca San Miniato