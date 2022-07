Il Mercatale in Empoli saluta i suoi affezionati clienti per andare in pausa estiva e tornare con le sue colture a chilometro zero, prodotti del territorio locale e toscano, il primo sabato del mese di settembre, il 3, dalle 8 alle 13, sempre in via Bisarnella, nei pressi del Parco Mariambini e della Statale Tosco Romagnola.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa