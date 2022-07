Miss Chiesina Uzzanese, eletta Jasmine Orlandi da Firenze

Vittoria al fotofinish, Jasmine Orlandi di Firenze è Miss Chiesina Uzzanese 2022. La bella ventenne fiorentina prevale sul gruppo delle altre 22 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana e sale sul podio più alto della serata.

La manifestazione diventata ormai un appuntamento ultradecennale ed inserita nel cartellone degli eventi dell'Estate Chiesinese è stata organizzata dall'Amministrazione Comunale con la collaborazione della Proloco di Chiesina ed il contributo economico del Dancing Discoteca Don Carlos e dopo due anni di fermo causa pandemia Covid-19 ha riportato in piazza Vittorio Emanuele il pubblico delle grandi occasioni.

Molto impegnativo il lavoro della giuria della serata che era presieduta da Fabio Berti, sindaco di Chiesina Uzzanese, e come segretario da Lorenzo Vignali vice-sindaco nel dover selezionare tra le 23 concorrenti in gara le vincitrici delle 6 fasce a disposizione della serata ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Chiesina Uzzanese 2022 - JASMINE ORLANDI - di Firenze - 20 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Toro.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - SOFIA FAMBRINI - di Lucca - 19 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi azzurri - del segno della Vergine.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - JASMINE PUCCI - di Carmignano (PO) - 22 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Toro.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - RACHELE RINAUDO - di Pisa - 19 anni - studentessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Acquario.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - LUNA GALLETTI - di Soiana (PI) - 22 anni - studentessa - H. 1,73 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Cancro.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - MARTINA COMPARINI - di Sesto Fiorentino (FI) - 26 anni - impiegata - H. 1,70 - capelli biondi - occhi marroni - del segno dello Scorpione.

La prima classificata è stata premiata dal sindaco e rafforza così la sua partecipazione alla Semifinale Regionale in programma per domenica 7 agosto al Dancing Discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese.

La serata è stata condotta da Gaetano Gennai, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da"DIVI Fashion Stylist" con il salone in localita' Traversagna di Massa e Cozzile.

L'organizzazione della serata e stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana, con la preziosa collaborazione di Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli e di Stefano Petruzzi.

Il prossimo appuntamento con le selezioni regionali del concorso è in programma per martedi' 26 luglio in piazza Marchesi a Montevarchi dove verrà eletta Miss Montevarchi 2022.