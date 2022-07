Morto sul lavoro a Prato: sciopero dei metalmeccanici in provincia

"Ancora un infortunio mortale a Prato è inaccettabile, continuare a morire mentre si svolge il proprio lavoro". Inzia così il comunicato congiunto di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, in merito all'incidente mortale in cui ha perso la vita Gianni Gesualdi. Di professione elettricista, l'uomo è deceduto il 19 luglio mentre stava lavorando dentro un locale nel centro di Prato.

"Di appelli a istituzioni, imprese, enti preposti al controllo ne sono stati fatti tanti e molti protocolli sono stati sottoscritti, ma gli infortuni sono ancora tanti, troppi. Per questo Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil proclamano sciopero per tutte le aziende metalmeccaniche della provincia di Prato per le ultime 2 ore del turno di lavoro di domani. Uno sciopero per chiedere a tutti, in particolare alle imprese, di fare la propria parte, per dire basta a questa strage infinita".

Fonte: Ufficio Stampa