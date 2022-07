Piano Operativo Comunale Empoli, proposte aperte fino al 15 settembre

È stato prorogato il termine di scadenza per presentare proposte o progetti per la partecipazione alla formazione del Piano Operativo Comunale nell’ambito del relativo avviso pubblico. Inizialmente il termine era stato fissato per il 20 luglio 2022, la nuova data entro cui presentare le richieste è invece stata fissata per il 15 settembre 2022, alle ore 13. La decisione è maturata a seguito di confronti con il tavolo tecnico istituito dall’amministrazione comunale con i tecnici e gli ordini professionali, anche alla luce della complessità dello strumento al centro del percorso partecipato.

Tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, hanno quindi tempo fino al 15 settembre 2022 per presentare proposte o progetti di trasformazione, da attuarsi tramite piani attuativi, progetti unitari convenzionati oppure rigenerazione urbana o nuova edificazione interna al territorio urbanizzato. Le proposte e i progetti verranno quindi valutati nell’ambito nel procedimento di formazione del Piano Operativo, in ragione della loro coerenza con le politiche comunali di governo del territorio, con gli obiettivi e le strategie indicati nei documenti di avvio del procedimento del Piano Operativo Comunale e del Piano Strutturale Intercomunale, entrambi in corso di formazione.

Rimangono invariati tutti gli altri elementi dell’avviso pubblico e le modalità di presentazione delle proposte, che devono avvenire via pec all’indirizzo comunale: comune.empoli@postacert.toscana.it

I soggetti interessati dovranno presentare la proposta, utilizzando la modulistica reperibile al seguente link https://www.comune.empoli.fi.it/garante-della-comunicazione-per-il-governo-del-territorio/procedimenti-in-corso/piano-operativo-comunale . Tutti i documenti dovranno essere in formato pdf e jpeg firmato digitalmente dal soggetto proponete o da altro soggetto da questi delegato. Le proposte, corredate della documentazione necessaria, dovranno essere inviate per posta elettronica certificata con l’oggetto “Avviso pubblico Piano Operativo comunale” all'indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti scrivendo agli indirizzi di posta elettronica partecipazionePO@comune.empoli.fi.it e r.falaschi@comune.empoli.fi.it oppure contattando telefonicamente il Garante dell’Informazione e della Partecipazione, Romina Falaschi, al numero 0571 757804.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa