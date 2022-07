Pista ciclabile Antella-Ponte a Niccheri: mini variante all'ingresso della frazione

Una “chicane” provvisoria dal weekend sarà utilizzata dai mezzi che da Antella si dirigono verso Firenze. L’intervento, necessario per realizzare il percorso ripolese per bici e pedoni che da villa Pedriali collegherà la zona artigianale, prevede la creazione di una nuova condotta di scarico delle acque meteoriche dell’autostrada. "Nuovo verde e qualità per dare un nuovo aspetto all’entrata del centro abitato"

Pista ciclabile dell’Antella, entrano nel vivo i lavori propedeutici. Da domani sarà aperto un bypass temporaneo tra il centro abitato di Antella e l’ospedale “Santa Maria Annunziata”: una mini “chicane” provvisoria, che fino alla fine di settembre, sarà impiegata dai mezzi in transito dalla frazione verso Firenze (mentre chi viaggia in direzione opposta continuerà inizialmente a transitare da via dell’Antella, ristretta però ad un’unica corsia). Un intervento necessario per realizzare il percorso per bici e pedoni tra Antella e Ponte a Niccheri, al servizio anche del presidio ospedaliero, che nascerà grazie a fondi convenzionati tra il Comune e Autostrade nell’ambito dell’ampliamento della A1, e contemporaneamente a rafforzare il sistema di deflusso delle acque provenienti a monte dell'autostrada.

“Dopo i lavori propedeutici – spiega il sindaco Francesco Casini – in autunno si aprirà il cantiere vero e proprio per la pista, che da villa Pedriali raggiungerà l’area artigianale di Antella, collegandosi con i tratti di ciclabile già esistenti. Seguirà a stretto giro l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio dell’ospedale, con la successiva pedonalizzazione del tratto di via dell’Antella e l’estensione della pista verso Ponte a Niccheri. La viabilità dell’area, ma anche l’ingresso di Antella cambierà completamente volto grazie ai miglioramenti stradali, alla nuova pista ciclabile e alle nuove alberature che saranno impiantate proprio lungo la ciclovia. Sostenibilità e accessibilità saranno le parole d’ordine”.

Il bypass temporaneo, oltre ad aprire la strada al cantiere per la ciclabile, consentirà dunque a Pavimental di realizzare una nuova condotta di attraversamento della strada comunale per il convogliamento delle acque meteoriche provenienti dall’autostrada e dal versante collinare sovrastante verso il torrente Isone. Un’opera anch’essa richiesta fortemente dal Comune ad Autostrade per migliorare la sicurezza e il drenaggio della viabilità, al fine di evitare ulteriori allagamenti della strada e delle vicine abitazioni come quelli che si sono già presentati in passato in quel tratto.

