"C'è posta da firmare". Una 81enne apre la porta, attende il portalettere nell'androne ma non lo trova, va in strada e ancora nulla. Poi torna in casa e trova le camere a soqquadro, oggetto di furto.

Il fatto è avvenuto all'Isolotto, a Firenze. La donna è stata truffata da alcuni malviventi che le hanno fatto credere di essere postini. I ladri avrebbero portato via due portafogli con oltre 800 euro, due orologi e una carta di credito. La polizia indaga.