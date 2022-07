Pronto Soccorso di Careggi, Galli (Lega): "Bezzini venga con me per un sopralluogo"

“Da quanto si evince da pressoché quotidiane notizie di stampa - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità - la situazione al Pronto Soccorso dell’ospedale fiorentino di Careggi, appare decisamente drammatica.”

“Decine di persone in attesa per svariate ore, alcune pare addirittura da alcuni giorni, come testimonia il Sindacato Nursind - prosegue il Consigliere - con un quadro che non pare essere successivamente significativamente migliorato.” “Viene segnalata, addirittura, una carenza di barelle-precisa l’esponente leghista-e le persone in attesa di essere ricoverate non hanno nemmeno diritto ad un pasto e quindi la possibilità di mangiare qualcosa, è demandata alla generosità del personale o all’intervento dei parenti.”

“E’ vergognoso - sottolinea il rappresentante della Lega - quello che sta succedendo nel principale nosocomio del capoluogo regionale e temiamo fortemente che ciò non sia un fatto isolato. Pertanto-conclude Giovanni Galli-oltre a relazionarci in Commissione proprio sul delicato settore dell’emergenza-urgenza, invito l’Assessore Bezzini a venire col sottoscritto a fare un sopralluogo per rendersi conto direttamente delle varie e gravi criticità rilevate dal Nursind.”

Fonte: Ufficio Stampa