Rapinato in piena notte un 18enne a Firenze

Prima gli ha messo un dito nell'occhio, poi gli ha rubato il portafogli con dentro 200 euro, infine è fuggito. A Firenze in via Canova, mercoledì 20 luglio, poco prima di mezzanotte, è avvenuto un furto nelle vicinanze di un locale. Vittima un 18enne di Firenze, soccorso e trasportato con codice verde in ospedale, poi subito dimesso. Il giovane passeggiava, quando, secondo una ricostruzione della polizia, è stato avvicinato da un ragazzo che gli ha rubato il borsello e poi ha fatto perdere le proprie tracce.