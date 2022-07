Una giornata di passione: ieri incidenti in Fi-Pi-Li e treni fermi

Per culminare una giornata di incendi e difficoltà come quella di ieri, sulla Fi-Pi-Li un incidente ha bloccato il tratto tra Ginestra e Lastra a Signa in direzione Firenze. Alle 17 circa si sono formati più di 5 km di coda, non considerando anche l'incendio a Empoli Est che ha temporaneamente causato anche la chiusura di un'entrata. Difficoltà anche per i pendolari con il blocco dei treni sul tratto Firenze-Empoli, anche in questo caso per un incendio. Il traffico in Fi-Pi-Li è stato ripreso solo in tarda notte, così come i treni che sono riusciti a ripartire dopo le 21.