Vacanze 2022, lettori divisi tra ferie lunghe e zero ferie

Per due settimane con il sondaggio di gonews.it vi abbiamo chiesto come passerete il vostro periodo di ferie estive. Tre le opzioni per 'circoscrivere' quanto tempo impiegherete fuori da casa. Quella che ha avuto maggior riscontro in termini di voti è quella di vacanze per una settimana o più, con il 42% dei votanti. A seguire chi invece non si concederà affatto un periodo di ferie: 38,6% dei votanti. Infine, chi sceglierà pochi giorni 'ritagliati' tra luglio e agosto è solo il 19,3% dei lettori.

Nel frattempo è cominciato un nuovo sondaggio dedicato al triste fenomeno degli incendi estivi. Come fare per fermarli anzitempo? Potete votare fino a giovedì 4 agosto alle 13, ossia tra due settimane.