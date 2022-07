A Pagnana la presentazione del libro di Fabrizio Biuzzi

Lunedì 25 luglio, alle ore 21.30 a Pagnana in Piazza, si terrà la presentazione del libro "La stella cadente" scritto dall’assessore allo sport Fabrizio Biuzzi. L’incontro sarà moderato da Lorenzo Ancillotti, già Consigliere Comunale di Questa è Empoli.

"Ho già presentato un mio libro a Pagnana in passato, mi fa piacere fare il bis quest'anno con quello nuovo. Credo possa essere l'occasione per riflettere sui dieci anni di politica locale e nazionale appena passati, per trovare anche chiavi di lettura di questo momento storico in cui la politica e i politici romani non stanno brillando per senso dello Stato. Matteo Renzi è personaggio che ha sempre generato sentimenti sempre forti, in genere di segno opposto, e anche oggi continua a esserlo. Partendo dalla sua parabola forse possiamo cercare di parlare in questa serata delle traiettorie future della politica italiana. ", così l’autore anticipa qualche suggestione che verrà certamente sollevata durante la presentazione.

“Mi fa piacere”- aggiunge l’autore- “che a presentare il libro ci sia un amico, Lorenzo Ancillotti, che ha attraversato con me ed è stato parte attiva di quel periodo di grande fermento politico. Con lui gli spunti di riflessione saranno sicuramente interessanti".

La presentazione del libro si inserisce nella manifestazione “Pagnana in Piazza”, organizzata dal Circolo Arci di Pagnana e dal gruppo 'I Gufi' dal 10 giugno all’11 settembre nel giardino pubblico di Pagnana, per rivitalizzare la frazione e creare un luogo per fare comunità, incontrarsi e socializzare.