Accordo per lo studio medico a San Niccolò

L’Amministrazione comunale e A.Fa.M., che oltre alle 22 Farmacie Comunali Fiorentine gestisce 15 studi medici in tutta la città, rendono noto di aver trovato una soluzione che garantisce la prosecuzione del servizio ambulatoriale nel quartiere di San Niccolò. Grazie a un lavoro congiunto di tutte le parti è stato infatti siglato un contratto pluriennale per il rinnovo dell’affitto dei locali di via San Niccolò 30, di proprietà di un privato, dove continueranno così a operare tre medici di medicina generale e un pediatra.

“Abbiamo lavorato con A.Fa.M. per trovare delle soluzioni e fronteggiare il rischio della perdita di un servizio importante per il quartiere - ha dichiarato l’assessora al Welfare Sara Funaro -. Nonostante le condizioni non fossero favorevoli, grazie al grande impegno di Farmacie Comunali Firenze è stato fatto di tutto per mantenere questo presidio sanitario nel centro storico. Oltre all’accordo, continuano gli sforzi per innalzare il livello di qualità, a lungo termine, del servizio sanitario offerto”.

Farmacie Comunali Firenze sosterrà un aumento del canone di affitto degli spazi dove si trovano attualmente gli ambulatori, e per uniformare gli standard di accoglienza agli altri studi medici che ha in gestione, sta valutando se intervenire con lavori di ammodernamento. Allo stesso tempo continuano le ricerche di altri possibili immobili nel quartiere, così da poter valutare un trasferimento definitivo del servizio – sempre in San Niccolò - in spazi che consentano di erogare un servizio di eccellenza e pienamente sostenibile nel lungo periodo.

Il rinnovo dell’affitto arriva a pochi giorni dall’approvazione della Relazione di Impatto di Farmacie Comunali Firenze A.Fa.M.: l’azienda è la prima società a capitale misto pubblico-privato in Europa, nonché il primo network di farmacie nel mondo, ad aver cambiato il proprio statuto societario in Società Benefit e ad aver ricevuto la certificazione B Corp:.

“A.Fa.M. fu fondata 70 anni fa dal sindaco Giorgio La Pira, con una chiara vocazione sociale. Perciò – ha precisato il Presidente Massimo Mercati - la nostra scelta effettuata nel 2018 di diventare Società Benefit ha significato vincolare l’azienda non solo al profitto, ma a specifici obiettivi di beneficio comune, a vantaggio della comunità e dell’ambiente. Tutela della salute e della collettività, integrazione sanitaria e supporto alla ricerca, sostegno delle categorie svantaggiate, supporto agli stranieri, promozione dell’informazione e dell’educazione sanitaria.”

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa