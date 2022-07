Azienda agricola piena di irregolarità, intervengono i carabinieri

Un 58enne, titolare di un'azienda agricola, è stato denunciato a Prato. Il blitz dei carabinieri forestali a Paperino, fuori dalla città, ha portato alla denuncia dell'uomo di origini cinesi.

Il 58enne si è reso protagonista di varie infrazioni. Sul terreno erano infatti presenti rifiuti speciali non pericolosi ma anche fitofarmaci pericolosi ritirati dal mercato. Inoltre ha smaltito rifiuti speciali con abbruciamenti. Sono stati sequestrate 19 confezioni di fitofarmaci ritirati dal mercato.

Il 58enne si è visto comminare anche una multa da 6mila euro per aver portato sacchetti di sementi (poi sequestrati) dalla Cina senza la documentazione prescritta.

Non è finita qua, perché gli è stata contestata una violazione per aver costruito un pozzo abusivo e un attingimento idrico non autorizzato. Le multe sono rispettivamente di 1.200 euro e di una cifra che va tra 4mila e 40mila euro.

Nell'azienda agricola lavoravano due lavoratori in nero su tre, ovvero il 67% del totale, quindi l'attività è stata sospesa. Presenti anche due lavoratori irregolari in Italia, anch'essi denunciati.