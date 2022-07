Da Castello Summer al cinema all'aperto, gli eventi estivi di Castelfiorentino

Teatro, Cinema, Negozi aperti e Tombola “sotto le stelle”. Proseguono anche la prossima settimana gli eventi all’Arena estiva e nel centro storico di Castelfiorentino, che prenderanno il via lunedì sera col terzo e ultimo appuntamento della rassegna “Il Teatro fuori dal Teatro” promosso dalla Fondazione Teatro del Popolo.

Lunedì 25 luglio (Arena estiva, ore 21.45, ingresso 10 euro, ridotto soci coop 8) irromperà sul palco la Banda Osiris e Telmo Pievani che presentano “Aquadueo”, uno spettacolo musicale incentrato sui temi ambientali e in modo particolare sul valore prezioso dell’acqua. La trama si sviluppa intorno alla considerazione che il pianeta Terra è “improbabile e fragile”, essendosi trovato “al posto giusto nel momento giusto e intorno alla stella giusta”. La maggior parte di questo pianeta è in realtà fatto di acqua, e su questo si interrogano cinque scienziati che promuovono un simposio sul tema "L’acqua sul nostro pianeta quale domani?”, attraverso una serie di esperimenti, una lavagna gigante interattiva, un’infinità di cartelli esplicativi e tante bocce d’acqua che riescono anche a suonare

Martedì 26 luglio (arena estiva, ore 21.30, ingresso 3 euro) torna il Cinema con “Raya e l’ultimo drago”, film d'animazione diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, ambientato nell'immaginario regno di Kumandra abitato da un'antica civiltà

Mercoledì 27 luglio torna “Castello Summer” con i negozi aperti e una serata all’insegna del food, con aperitivi e musica, cene al chiaro di luna, il gelato di “Marta” tutta panna e - all’arena estiva – “Gusto all’arena”, evento dedicato alla degustazione di prodotti tipici accompagnato da “calici sotto le stelle”. In Piazza Gramsci, infine, una esibizione di skateboard, con possibilità di provare questa esperienza.

Giovedì 28 luglio (ore 21.30, ingresso gratuit,o gradita offerta) l’arena estiva ospiterà lo spettacolo “Le stagioni in città” a cura della Compagnia “Passi di Luce”. Una rivisitazione del personaggio di Marcovaldo di Italo Calvino che si sviluppa attraverso quattro divagazioni comico-poetiche “tra cemento e natura”, incentrate sulle tragicomiche vicende del protagonista. Un Fantozzi “più ottimista”, insomma, che sbatte puntualmente la faccia contro la dura realtà.

La Natura che egli cerca (tra asfalto, cemento e luci al neon) non è quella incontaminata della vita campestre, bensì una dispettosa, contraffatta, compromessa con la vita artificiale. La luna che si confonde con una insegna luminosa, una pubblicità di detersivi impazzita, una pianta in vaso mutante e regali distruttivi per spingere il mercato dei giocattoli, faranno da specchio deformante alla nostra società consumista.

Lo spettacolo è interpretato da una ventina di giovani attori della compagnia “Passi di Luce” (regia di Niccolò Taddei e Jessica Pirrello), è adatto a tutte le età e affronta questi temi in modo leggero e divertente, con lo spirito del fumetto per ragazzi. Lo spettacolo è il primo della nuova rassegna “L’Ora d’Aria”, nata da un’idea di Paolo Puccini e organizzata da TeatroCastello (14° edizione) che proseguirà il 4 agosto con uno spettacolo del GAT e l’11 agosto con uno spettacolo TeatroCastello.

Sabato 30 luglio (ore 21.30, arena estiva, ingresso 3 euro) una nuova proposta cinematografica: “Aria Ferma”, film diretto da Leonardo di Costanzo, ambientato in un carcere in via di dismissione, dove sono rimasti soltanto qualche agente e pochissimi reclusi. Il piccolo gruppo di detenuti attende di essere trasferito in una nuova prigione, ma giorno dopo giorno l'attesa li porta a dare sempre meno importanza alle regole, che sembrano non avere più valore. I prigionieri si ritrovano a formare una nuova comunità, seppur molto fragile. Nel cast del film figurano Silvio Orlando e Toni Servillo, per la prima volta protagonisti insieme.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa