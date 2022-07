Da gennaio 361 i sinistri segnalati alla municipale a Pistoia

Ancora un incidente stradale provocato da un automobilista con un tasso alcolemico pari a 1,39 g/l nel sangue. L’uomo alla guida di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo provocandone prima la fuoriuscita di strada e poi il ribaltamento, senza coinvolgere altre persone. Per lui è scattata una denuncia all’Autorità Giudiziaria il ritiro della patente di guida e l’applicazione della sanzione pecuniaria.

Dall’inizio dell’anno sono 361 i sinistri segnalati alla Polizia Municipale e accaduti sul territorio comunale, di cui 163 con feriti e 13 i cui conducenti sono risultati positivi all’alcolemia. Il dato è in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso in cui i sinistri erano stati 225 con 10 in cui conducenti si ponevano alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

A fronte di questi dati, si intensificano i controlli degli agenti del comando di via Pertini, su alcolemia, velocità, guida con l’utilizzo del cellulare e senza indossare le cinture di sicurezza, comportamenti pericolosi che abbassano la soglia di attenzione e molto spesso provocano incidenti stradali.

Nella giornata di ieri, giovedì 21 luglio, sono stati 165 i veicoli controllati, con 8 sanzioni elevate per guida con l’utilizzo del cellulare, 6 per manovre di sorpasso non consentite, una per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 3 per mancata revisione del veicolo, 2 per circolazione con veicolo privo della copertura assicurativa, una in quanto il conducente di un ciclomotore circolava senza indossare il casco. A tali infrazioni sono conseguite la decurtazione di 72 punti, due sequestri amministrativi e il fermo del mezzo a due ruote per 60 giorni.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa