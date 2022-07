L'armadio rimane aperto e la fibra salta a Pontedera, risoluzione programmata

Da un armadio della fibra ottica rimasto aperto molti disservizi per alcune utenze in centro a Pontedera. Ce lo segnala un lettore di gonews.it che si è impegnato a contattare non solo la stampa ma anche le istituzioni, nello specifico il vice sindaco Alessandro Puccinelli, e la stessa Tim con varie segnalazioni.

Il fatto: l'armadio della fibra di via Brigate Partigiane rimane chiuso con un pezzo di nastro adesivo. Basta poco, il vento, il caldo o qualche mano maligna a riaprire il tutto e "a quel punto i fili delle connessioni domestiche sono alla mercé di tutti con il risultato che in un solo mese oggi è la terza volta che siamo senza fibra", spiega il lettore.

Un disservizio che si ripercuote sulle utenze, dato che da dopo la pandemia una connessione veloce per motivi di studio o lavoro diventa essenziale anche d'estate.

Nell'arco di alcune ore arriva anche la risposta da parte dell'ufficio stampa di Tim: "La nuova serratura dell'armadio è già stata acquistata, domani verrà sostituita nell'arco della giornata. Non abbiamo correlazione sul fatto che i disservizi segnalati sia correlati con l'armadio aperto, però i guasti che avevamo riscontrato sono già stati quasi totalmente risolti".

Pare inoltre che disservizi di questo tipo siano causati anche da atti vandalici di sconosciuti, anche negli armadi della corrente elettrica, per il puro gusto di una bravata per ingannare il tempo.