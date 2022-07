Festa di medicina solidale: donazione di quasi 10mila euro

9740 euro. Questa la cifra raccolta da Med in Siena, l’associazione degli studenti che frequentano il sesto anno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena, e donata all’Associazione Aquattromani, che opera nell’ambito delle attività del reparto di Immunoterapia Oncologica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. La raccolta fondi è stata organizzata durante la tradizionale festa che Med in Siena organizza ogni anno per festeggiare la chiusura dei sei anni di corso e che, nel 2022, si è svolta il 20 maggio alle Terme Antica Querciolaia di Rapolano.

«Non possiamo far altro che ringraziare, di cuore, per questa bella donazione – commenta il professor Michele Maio, direttore del CIO-Centro di Immuno-Oncologia e dell’Immunoterapia Oncologica, oltre che del Dipartimento Oncologico dell’Aou Senese –. Il fatto che gli studenti di medicina abbiano pensato al nostro centro per la loro raccolta fondi ci riempie il cuore di grande orgoglio e gratitudine». «Tra gli obiettivi dell’associazione c’è il supporto, fisico e morale, nei confronti dei pazienti che frequentano i nostri ambulatori e day-hospital – commenta il dottor Francesco Anichini, tesoriere dell’associazione Aquattromani -. Per questo il nostro ringraziamento è fatto anche a nome di tutte le persone che si rivolgono dell’Immunoterapia Oncologica dell’Aou Senese per le loro esigenze di assistenza e cura».

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa